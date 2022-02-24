Донецк, 24 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Российская специальная военная операция в Донбассе будет закончена в скором времени. Об этом 24 февраля заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

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«Могу сказать, что это совсем скоро закончится… Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены», — сказал он.

При этом замглавы начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, указал на то, что целью военных республик является выход к границам Донецкой области и освобождение этих территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим повышенной готовности электросетевого комплекса был был введён на территории четырёх приграничных субъектов РФ.