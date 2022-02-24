Донецк, 24 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал жителей Украины просить своих родственников в армии «сложить оружие».

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Обращаюсь через вас. Нас очень много смотрят на Украине, пусть они звонят своим родным и близким, которые с оружием в руках находятся в Донбассе, пусть они сложат оружие, и тем самым они смогут сохранить свою жизнь и смогут увидеть своих родных. Чем больше они будут сопротивляться — тем больше у них будет потерь», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.