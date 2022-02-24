Москва, 24 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Будущее курса биткоина напрямую зависит от того, будет ли расти в мире геополитическая напряженность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

David McBee Криптовалюта

«Одним из важных факторов, влияющих на цену биткоина, является спрос. В настоящее время, учитывая геополитическую напряженность в мире, большинство инвесторов стремятся пересидеть ситуацию неопределенности в деньгах, выходя для этого из финансовых активов, в том числе из криптовалют, — сказал он. — В снижении спроса на криптовалюту играет роль и ужесточение денежно-кредитной политики в США и странах Европы, ведущее к уменьшению на рынке доли дешевых денег, которые в том числе и вкладывались в криптовалюту».

Кроме того, как пояснил Марков, играют свою роль и запреты на майнинг и оборот криптовалют, действующие в Китае и ряде других стран, а Банк России предлагает ввести аналогичный запрет в РФ.

«Таким образом, спрос на криптовалюту в настоящее время снижается, из-за чего и ее стоимость падает. В ближайшее время ее стоимость будет зависеть от развития геополитической ситуации в мире и связанных с этим поведением инвесторов, — сказал Марков. — Затормозить падение курса биткоина и создать почву для нового роста может стабилизация политической и экономической ситуации в мире, что заставит инвесторов снова начать активно вкладываться в криптовалюту и другие финансовые активы».

В свою очередь, замдиректора НИЦ денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ Алексей Михайлов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что биткоин может продолжить падать до 20 000 долларов. В то же время отказ от повышения ключевой ставки ФРС до уровня 1% (текущий прогноз Комитета по операциям на открытом рынке США) до конца 2022 года будет способствовать росту биткоина.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным на утро 24 февраля, биткоин подешевел еще на 9%.