Биробиджан, , 11:54 — REGNUM В Биробиджан прислали неонатологов из Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета. Врачи будут оказывать помощь новорожденным и сформируют план по совершенствованию системы здравоохранения региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе правительства Еврейской АО.

Врачи-неонатологи Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области

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Такая помощь входит в список задач, которые ставит медучреждение Санкт-Петербурга, так как является Национальным медицинским центром. Целями работы в Еврейской АО также являются снижение детской смертности, обеспечение возможностей для рождения и выхаживания, жизни младенцев. Врачи будут работать в Еврейской автономии в течение четырёх месяцев, вахтовым методом.

«Старт работы в ЕАО был положен с участием заместителя главного врача клиники Педиатрического университета Алексея Яковлева, который провел большую работу по обеспечению результативной работы неонатологов из Петербурга», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с оказанием медицинской помощи жителям Еврейской автономной области катастрофическая. В числе прочих проблем, в роддоме нет неонатологов и некому принимать роды, а из хирургии уволились все хирурги. Уровень финансирование учреждений здравоохранения повысят, обещал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.