Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Правительство Ростовской области пока воздерживается от каких-либо заявлений о работе школ и детских садов, расположенных в приграничных с Донбассом городах и районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Информации о возможном переводе школьников на дистанционный режим работы в муниципальных образованиях, расположенных в непосредственной близости от Донецкой и Луганской Народных Республик пока нет. Неизвестно о дальнейшей работе дошкольных учреждений.

Пока многочисленные вопросы ростовских журналистов остаются без ответа, в Воронежской, Белгородской, Брянской областях, а также в Крыму частично отменяются занятия в школах.