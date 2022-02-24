Чита, , 11:04 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 24 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 666 064 человека (+1413 за двое суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются уже почти неделю). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Известно, что 612 189 человек полностью вакцинированы (+1315 за двое суток) и 176 773 забайкальца привиты повторно (+1100 за двое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных: более 2,5 тысячи человек получили первый компонент и более 3,5 тысячи прилил на ревакцинацию.

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