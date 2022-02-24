Белгород, , 11:05 — REGNUM Режим повышенной готовности электросетевого комплекса введён на территории четырёх приграничных субъектов РФ, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе ПАО «Россети Центр».

ЛЭП

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В компании прошло заседание Штаба по готовности филиалов к обеспечению надёжности электросетевого комплекса в условиях режима повышенной готовности. Режим повышенной готовности введён в Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областях.

«Энергетикам постоянно приходится сталкиваться с нештатными ситуациями. Налаженные логистика и обмен информацией, а также взаимодействие с региональными властями, органами МЧС и муниципалитетами, позволяют нам своевременно мобилизовать все необходимые силы и средства и оперативно реагировать на любые вызовы, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Руководителям филиалов поручено приостановить плановые работы, привести в готовность мобильные аварийно-восстановительные бригады и осуществлять постоянный мониторинг оперативной обстановки в зоне ответственности.