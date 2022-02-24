Энергетики ввели режим повышенной готовности в приграничных субъектах РФ
Белгород, 24 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности электросетевого комплекса введён на территории четырёх приграничных субъектов РФ, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе ПАО «Россети Центр».
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В компании прошло заседание Штаба по готовности филиалов к обеспечению надёжности электросетевого комплекса в условиях режима повышенной готовности. Режим повышенной готовности введён в Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областях.
Руководителям филиалов поручено приостановить плановые работы, привести в готовность мобильные аварийно-восстановительные бригады и осуществлять постоянный мониторинг оперативной обстановки в зоне ответственности.