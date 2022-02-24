Пермь, , 11:06 — REGNUM Из Перми в аэропорты Ростова-на-Дону («Платов») и Краснодара («Пашковский») отменили авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта «Большое Савино».

Самолет PublicDomainPictures

Владельцам билетов необходимо обратиться в авиакомпании по вопросам возврата и обмена документов. Напомним, Росавиация до 2 марта приостановила работу 12 аэропортов на юге России.

Сегодня, 24 февраля, самолет, следовавший по маршруту Пермь — Ростов-на-Дону вынужден был приземлиться в аэропорту Саратова. Лайнер, начавший путь по маршруту Пермь — Стамбул, вернулся в аэропорт «Большое Савино». Из-за военных действий воздушное пространство на юге РФ является небезопасным.

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