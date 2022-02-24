Москва, 24 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В настоящее время все дипломаты России покинули территорию Украины. Об этом 24 февраля сообщил пресс-атташе российской дипломатической миссии Денис Голенко.

Dmitry Karpezo Посольство России на Украине. Киев

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«Все российские дипломаты покинули Украину», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Израиля призвало всех находящихся на территории Украины израильских граждан прибыть на пограничные переходы на границе с Польшей.