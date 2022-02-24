Уфа, , 11:04 — REGNUM Программа поэтапной ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей утверждена в Башкирии. Соответствующее постановление правительства Башкирии опубликовано 24 февраля на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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Данная программа распространяется также на лиц, относящихся к вышеназванным категориям граждан, достигшим 23-летнего возраста.

Общий объем финансового обеспечения реализации данной программы с 2021 по 2024 годы составит 5 582 028,90 тысячи рублей, в том числе из средств республиканского бюджета планируют направить 4 519 659,60 тысячи рублей, из средств федерального бюджета планируют направить 1 062 369,30 тысячи рублей.

«Ожидаемые результаты реализации программы — ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных в Список, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по состоянию на 1 января 2020 года по договорам найма специализированных жилых помещений», — говорится в опубликованном документе.