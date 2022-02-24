Москва, , 11:02 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, после начала военной спецоперации на Украине акции всех крупных компаний России стремительно падают, пишет «Бизнес-газета» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Лидерами по падению стоимости акций стали «Роснефть» (минус 9,33%), Сбербанк (минус 9,48%) и «Сургутнефтегаз» (минус 8,87%).

Акции Газпрома потеряли 7,7%, «Лукойла» — 7,47%, «Новатэка» — 7,99%, «Норникеля» — 6,69%, «Татнефти» — 8,06%, «Магнита» и ВТБ Банка — по 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара на 5 рублей 40 копеек, до 86,90 рубля, курс евро — на 5 рубля 70 копейки, до 97,40 рубля.

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