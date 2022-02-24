Москва, 24 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Судоходство в Азовском море приостановлено с 04:00 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).

Александр Полегенько ИА REGNUM Азовское море

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В Росморречфлоте отметили, что движение прекратили «на основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий».

По данным ведомства, данный режим будет сохранятся до отдельного распоряжения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что на Украине началась военная операция. Он призвал военнослужащих ВСУ не оказывать сопротивление.