Токио, , 11:01 — REGNUM Ударом по основам международного порядка станет военная операция России на Украине, так ситуацию вокруг бывшей советской республики оценил премьер-министр Японии Фумио Кисида 24 февраля на пресс-конференции.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы решительно осуждаем действия России и будем сотрудничать с США и международным сообществом для принятия оперативных ответных мер», — подчеркнул Кисида.

Глава японского правительства отметил, что Токио продолжит работу с соответствующими министерствами для обеспечения безопасности японских граждан на Украине.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Отвечая на вопрос о дальнейших санкциях против Москвы, Кисида сказал журналистам, что рассмотрит будущие меры после общения с другими странами Большой семерки и международным сообществом. Кисида заявил, что Япония приостановит выдачу виз и заморозит активы людей, причастных к признанию независимости Донецкой и Луганской областей, двух удерживаемых сепаратистами пророссийских регионов на востоке Украины. Он не уточнил ни имен, ни того, как будут применяться санкции. Он также заявил, что Япония запретит импорт и экспорт в Донецк и Луганск и из них, а также запретит выпуск и обращение российских облигаций в Японии.