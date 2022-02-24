Симферополь, 24 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Глава республики Крым Сергей Аксёнов призвал жителей сохранять спокойствие, об этом он заявил журналистам 24 февраля.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

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«Ни одна пуля, ни один снаряд не залетел на территорию Республики Крым, ничего нам не угрожает. Я прошу всех быть спокойными, ситуация под полным контролем», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Аксёнов отправился в приграничный с Украиной Армянск. В ряде муниципалитетов Крыма объявлено о приостановке занятий в школах.