24 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети осудили информацию о перешедших под контроль ЛНР двух населённых пунктах.

Артур Савин, , 11:42 — REGNUM Заявление советника главы МВД Луганской Народной Республики Виталия Киселёва о том, что Народная милиция ЛНР взяла под контроль посёлок Станица Луганская и город Счастье, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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»Ура! Донецкая и Луганская Народная Республика постепенно восстанавливает справедливость! Скоро весь Донбасс будет освобождён», — уверен Илья Ф.

Многие пользователи крайне позитивно восприняли данную новость, радуясь, что народ Луганской Народной Республики восстанавливает справедливость. Другие же ужасаются самому факту войны, происходящей в регионе.

«Я, конечно, всё понимаю, возвращение территорий. Но идут гражданские жертвы уже, как-то это не то», — считает Данила О.

«В целом — это война, ребята. И только безумец её приветствует! Жаль, что миром ничего решить не удалось! Украина понимает только слова силы, и сила эта пришла», — отмечает Руслан С.

Некоторые комментаторы отмечают, что война в Донбассе началась не сегодня утром, поэтому хвататься за голову особо впечатлительным гражданам уже как-то поздновато.

«Это война! На войне гибнут люди. Не ДНР и ЛНР эту войну начали, не Россия ни с того ни с сего накинулась на бедненькую украинскую армию. Нет уж, не прокатит этот жалкий лепет оправдания. Десятки тысяч убитых! Стариков, женщин и детей! Вчера к этому числу прибавилось ещё десяток жителей ДНР и ЛНР. Хватит, это уже ни одна человеческая душа вытерпеть не может. Пора остановить нацистов, а затем задавить эту чёрную гадину в её же логове», — поделился своим мнением Виталий Г.

Часть людей полагает, что украинские власти попросту бросили свои войска, которые, судя по всему, не ожидали внезапного наступления армии народных республик.

«Ох уж эти олухи в украинском правительстве. На что надеялись? Честно, непонятно. На хозяев своих из США, что ли? А Зеленский не вкурил, что к чему, когда Байден посольство американское во Львов передвинул? Порешали уже Украину, Америка продала её России, в качестве извинений за беспокойство», — указывает Mercedes B.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей ждёт от руководства России большой решимости в вопросе освобождения Украины от нацистских преступников.

«Горжусь своей страной! Смерть бандеровцам! Главное, на полпути не останавливаться и доделать дело до конца. Надо как минимум занять всё, что восточнее Днепра, а также Киев, Николаевскую и Одесскую область. А максимум — выйти на внешние западные границы СССР или Российской Империи», — предлагает Евгений К.

Нашлись и те, кто отмечают, что ход этой войны будет диктовать во многом случай и актуальная ситуация на момент принятия конкретных решений.

«Если верить словам президента Путина, то пока что нет никакого чёткого понимания, докуда дойдут войска освобождения. Может быть, до пределов Донецкой и Луганской областей Украины, как прописано в Конституции ДНР и ЛНР. Или, если уж нож раскалён и свободно проходит сквозь масло, границу поставят аккурат по границе Киевской области. Всё будет зависеть от ситуации и сговорчивости украинской хунты», — пишет Николай В.

Напомним, 24 февраля советник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв написал в своём Telegram-канале о том, что Народная милиция ЛНР взяла под контроль посёлок Станица Луганская и город Счастье.