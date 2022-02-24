Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Петербургском метрополитене усилен контроль на станция их вестибюлях, при этом городская подземка работает в штатном режиме. Об этом 24 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе метро.

Час пик в метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Метрополитен работает штатно. Для обеспечения безопасности перевозок усилен визуальный контроль в пассажирских зонах», — отметили в городской подземке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве полиция усилила меры безопасности в метро. Работники столичной подземки останавливают людей, чтобы проверить документы, а в центр города стянуты дополнительные подразделения.

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Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины.