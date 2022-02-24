Новосибирск, 24 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3819 пациентов, в том числе 125 детей. Днём ранее — 3828 пациентов, в том числе 151 ребёнок, сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе было выявлено 4529 случаев заражения коронавирусом. За это же время 917 человек выздоровели, 17 пациентов скончались. В реанимации находятся 342 человека, на ИВЛ — 48 пациентов.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 201 306 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 28 964 детей; 87 545 человек выздоровели, умерли 4932 пациента.