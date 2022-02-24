24 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 14:43 — REGNUM Ростовский пункт временного размещения беженцев «Аэлита» первый распахнул ворота для машин с гуманитарной помощью. Необходимое продовольствие привезли с временного логистического центра в Ростове-на-Дону. Остальной груз отправился в другой логистический центр в г. Шахты, откуда адресно будет распределяться 800 тонн гуманитарной помощи в ПВР.

Временный логистический центр в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Временный логистический центр в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Временный логистический центр в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Временный логистический центр в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Временный логистический центр в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Временный логистический центр в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс доставки продовольствия и необходимых вещей контролировали лично на месте чиновники различного уровня, депутаты и ведомства. Они настойчиво интересовались, какие еще есть потребности и какой вид помощи необходим.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во временном логистическом центре Александр Погожев © ИА REGNUM

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во временном логистическом центре Александр Погожев © ИА REGNUM

«Здесь очень хорошо. Кормят три раза, всё с мясом. Все предлагают помощь, мне даже сказать нечего, мы даже не ожидали. Для детей всё давали, и одежду, и средства гигиены. На территории есть игральная комната, там игрушки для детей», — говорит жительница города Стаханов.

Лариса Минасян из г. Стаханов Александр Погожев © ИА REGNUM

Вынужденные переселенцы — обычные работяги с окраин Донбасса, где в последнее время ежедневно гремят выстрелы и взрывы. Они говорят, что рады уже тому, что есть крыша над головой, на которую не свалится неожиданно снаряд.

В семье Минасян из Стаханова такое уже было в 2015 году. В их доме полностью вылетели все окна и сгорела крыша. Когда всё успокоилось в 2016 году, семья вернулась, и вот 20 февраля они вновь были вынуждены покинуть дом.

Семья Минасян в пункте временного размещения в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Ночевать приходилось в туалете, боялись. Приносили туда матрац, простыни. В туалете у нас было самое безопасное место. Как появилась возможность, сразу выехали в Россию. Быстрее бы всё это кончилось. Мы на шее тоже не хотим сидеть», — говорит Лариса Минасян.

Игровая комната в ПВР. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Новость о признании независимости республик Донбасса семья восприняла с большой радостью.

«Слава Богу, что приняли нас. Мы радовались, что живые уехали», — говорит Аветик Минасян.

Семья Минасян в пункте временного размещения в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«У нас до Авдеевской кромки (линии фронта) 1 километр, поэтому стреляют каждый день. Когда стреляют, ждем по подлетам, чем ближе-ближе, тогда уже думаем, куда бежать. В комнате прячемся, в проемах дверных. Еще бегали в другой квартал к бабушке, у них подвал в кооперативном доме имеет несколько выходов, поэтому есть шанс, если завалит, другим выходом вылезти. У нас дома один вход», — рассказывает житель Ясеновского поселка.

Медпункт в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Медпункт в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Выступление Владимира Путина, говорит, всей семьей смотрели с замиранием сердца.

«Мы на ура восприняли новость о признании независимости республик Донбасса. Ждем мира. И, конечно, мы очень хотим домой. Хотелось бы, чтобы Россия помогла освободить наши оккупированные, так сказать, области. Надеемся, что у нас там еще всё целое», — говорит его супруга.

Гуманитарная помощь беженцам с Донбасса в ПВР «Аэлита» Александр Погожев © ИА REGNUM

Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь беженцам с Донбасса в ПВР «Аэлита» Александр Погожев © ИА REGNUM

Гуманитарной помощи вынужденные переселенцы обрадовались и все как один говорят, что чувствуют народное сплочение и единство со всей Россией.

Дорога в г. Шахты. Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители Ростовской области встречают гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM Жители Ростовской области встречают гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Логистический центр для разгрузки фур с гуманитарной помощью Александр Погожев © ИА REGNUM

Машина с гуманитарной помощью для беженцев Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM Логистический центр для разгрузки фур с гуманитарной помощью Александр Погожев © ИА REGNUM