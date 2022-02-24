Уфа, , 11:01 — REGNUM Из аэропорта «Уфа» до 2 марта приостановили авиасообщение в Ростов-на-Дону и Краснодар (рейсы выполняет авиакомпания «Азимут»). Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

Самолет (сс) cegoh

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Об изменениях в расписании работы аэропорта и авиакомпаний нужно уточнять на их официальных сайтах, в том числе на страницах в социальных сетях.

«С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний. По возврату денежных средств за приобретенные билеты просим обращаться в call-центры авиакомпаний. Телефон call-центра авиакомпании «Азимут» +7 836 226 00 05», — сообщает пресс-служба.