Нью-Йорк, США, , 10:59 — REGNUM Страдания жителей Донбасса никак не трогают западные страны. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

«Возрастающие страдания жителей Донбасса никак не трогают наших западных коллег», — отметил российский дипломат.

Он подчеркнул, что в ходе сегодняшних дебатов в Генассамблее ООН у Запада для них не нашлось слов сочувствия и сострадания.

«Такое впечатление, что этих четырёх миллионов человек для вас словно не существует», — цитирует РИА Новости Небензю.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не вправе допустить, чтобы жители Донбасса продолжали страдать из-за решений украинских властей. Он подчеркнул, что Украина в очередной раз подтвердила неготовность к прямому диалогу с республиками Донбасса, к шагам по предоставлению им особого статуса, который был предусмотрен Минскими соглашениями. Более того, эту позицию Киева поддержали западные покровители.