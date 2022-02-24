Львов, Украина, , 10:59 — REGNUM Посольство Израиля призвало всех находящихся на территории Украины граждан прибыть на пограничные переходы на границе с Польшей. Об этом сообщают «Вести Израиль» 24 февраля.

Израиль Gaetano Virgallito

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Для граждан Израиля, у которых есть проблемы с выездными документами, в посольстве открыты горячие линии.

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский в радиоинтервью «Галей-ЦАХАЛ» сообщил, что весь персонал посольства работает в усиленном режиме, всем обратившимся помогут выехать из страны. Посольство также поможет гражданам Израиля в прибытии на пограничные переходы на границе с Польшей для дальнейшей эвакуации.