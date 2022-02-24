Сеул, 24 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провел 24 февраля встречу с послами и временными поверенными в делах девяти богатых ресурсами стран, таких как Индонезия, Канада, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, ОАЭ, Мексика, Бразилия и Чили. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, участники встречи обсудили пути сотрудничества с целью сохранения стабильных поставок ключевых материалов в условиях украинского кризиса.

Ё Хан Гу подчеркнул необходимость заблаговременного принятия мер против возможных сбоев поставок, чтобы свести к минимуму любые негативные последствия для экономики.

В свою очереди послы и поверенные лица пообещалиактивно сотрудничать с Сеулом в укреплении экономических связей.