Гайнский район, Пермский край, , 10:57 — REGNUM В Гайнском муниципальном округе Пермского края за вооруженное нападение на пожилую женщину задержан мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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По данным ведомства на пенсионерку напал ее сын. Он требовал от матери деньги на алкоголь. Пьяный мужчина схватил нож и приставил его к горлу престарелой женщины. Испуганная мать дала 100 рублей. Однако сына такая сумма не устроила. Он вновь накинулся на мать и забрал еще 200 рублей. Когда мужчина ушел из дома, 73-летняя пермячка сообщила о случившемся в полицию.

В настоящее время вымогатель задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.