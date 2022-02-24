Москва, , 10:56 — REGNUM Исполнитель Иван Алексеев (Noize MC) опубликовал на своём YouTube-канале видео на трек «Столетняя война». Ролик попал в русскоязычные тренды платформы 24 февраля.

Noize MC Павел Ищенко © ИА REGNUM

На видео показан один из концертов Noize MC, где он поёт песню о Столетней войне, проводя параллель между историческими событиями позднего Средневековья и современного мира. За несколько часов ролик посмотрели более 207 тыс. человек, а 19 тыс. из них поставили ему отметку «нравится».

напоминает, что Столетняя война — это серия военных конфликтов между Англией и её союзниками, с одной стороны, и Францией и её союзниками, с другой. Столетняя война длилась на протяжении 116 лет (с 1337 года по 1453 год).

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