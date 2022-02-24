Москва, 24 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Москве из-за анонимных угроз эвакуировали семь районных судов, сообщили 24 февраля в пресс-службе Мосгорсуда.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

Неизвестные сообщили о минировании зданий столичных судов.

«В семи судах объявлена экстренная эвакуация после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах», — приводит слова представителя Мосгорсуда агентство «Москва».

Уточняется, что судебные заседания приостановлены.