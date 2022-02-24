Ульяновск, , 10:55 — REGNUM В Ульяновской области в 2022 году начнётся расчистка и реабилитация ряда крупных водных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Камыши Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Летом текущего года после нерестового периода начнётся реабилитация реки Свияга в Ульяновске, Юрманского залива в Чердаклинском районе, реки Красная в Старомайнском районе.

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Также идёт подготовка к строительству берегоукрепительных сооружений в рабочем посёлке Старая Майна, селе Старый Белый Яр и посёлке Сланцевый Рудник.

Напомним, в Юрманское заливе Чердаклинского района будет расчищено 3 км прибрежной территории и изъято 160 тыс. кубометров иловых отложений, убрана камышовая растительность. Заявлялось, что на данные цели выделяется из федерального бюджета более 80 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Ульяновске начнут ликвидацию нефтяного загрязнения в Винновской роще, которая является региональным памятником природы, а в Чердаклинском районе будет рекультивирован полигон твёрдых бытовых отходов. В планах — ликвидация ещё шести свалок и расчистка бывшего мазутохранилища на территории Ульяновского машиностроительного завода.

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