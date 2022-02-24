Курск, , 10:54 — REGNUM В Курской области в режим повышенной готовности переходят пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона. Об этом 24 февраля сообщил губернатор Роман Старовойт.

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Также в регионе усилят охрану социальной и инженерной инфраструктуры.

«На территории Курской области никаких боевых действий не ведется. Аэропорт в Курске временно приостановил работу до 2 марта. Остальные виды транспорта работают штатно. В регионе сформирован запас лекарств, продуктов питания, бензина и дизельного топлива. Поручил вести мониторинг их наличия. Отменяю требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест.

Курская область готова дополнительно принять беженцев с соседних территорий. Работаем в штатном режиме», — написал Старовойт.

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