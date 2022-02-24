Курск, 24 февраля 2022, 10:54 — REGNUM В Курской области в режим повышенной готовности переходят пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона. Об этом 24 февраля сообщил губернатор Роман Старовойт.
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Также в регионе усилят охрану социальной и инженерной инфраструктуры.
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