Афины , , 10:58 — REGNUM Греческий Совет по иностранным делам и национальной обороне (KYSEA) провел заседание под председательством премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса с участием министра окружающей среды и энергетики Костаса Скрекаса. Об этом сообщает AMNA 22 февраля.

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В ходе встречи обсуждались меры, которые необходимо принять, чтобы Греция не столкнулась с проблемой поставок природного газа. После заседания KYSEA представитель правительства Янис Эконому отметил, что греческие власти в Киеве и Мариуполе готовы оказать помощь гражданам Греции и этническим грекам, проживающим в этом районе, по мере необходимости.

В ходе встречи были рассмотрены все сценарии, касающиеся поставок природного газа, добавил он, заверив при этом, что были приняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок природного газа в Грецию.