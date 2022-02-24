Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга хотят разрешить снести исторические здания для строительства терминала высокоскоростной железнодорожной трассы Москва-Петербург (ВСМ) и развязки Большого Смоленского моста через Неву.

Снос здания

Проект корректировки закона Санкт-Петербурга № 820−7 «О границах зон охраны…» был опубликован комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 24 февраля.

В документе КГИОП предлагает ввести «особый режим», который допускает полный снос девяти исторических зданий и частичный снос 12 зданий вокруг площади Восстания для размещения терминала ВCМ, а также полный снос восьми исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны, 44−71 для cтроительства развязки Большого Смоленского моста.

На данное предложение отреагировали градозащитники, которые предложили альтернативный вариант развязки Большого Смоленского моста, который позволит сохранить семь из восьми зданий.

«Список зданий не уменьшился, а даже увеличился: на площади Восстания предполагается задействовать на пять зданий больше, — отметил во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПиК). — Градозащитники призывают всех неравнодушных горожан высказать свою позицию по поводу поправок и обратится в Комитет с замечаниями в рамках общественного обсуждения через электронную приёмную, замечания принимаются до 28 февраля».

Отметим, в планах у Смольного снести, разобрать, частично демонтировать здания на Лиговском проспекте, 50, литера З, Д, И, М, Н, О, П, Р, С, У, Ф, Х и Ц, это склады Северного страхового общества — Склады Кокоревых, а также домов №52, литера А, Б, Д, Е, Ж, З, Л — корпуса шоколадно-бисквитная фабрики ТД «Блигкен и Робинсон», Завод лимонной кислоты. А также на здания Транспортном переулке, 12, литера А. Кроме того, документом допускается снос исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны, 44/А (жилой дом, заброшенное здание), дом 48/A (жилой дом), дом 54/A (бывшая 117-я трудовая школа), дом 56/А (Котельная (двор)), дом 60/А (жилой дом начала 1901 года постройки), дом 68/А, дом 69/В, дом 71/А.

«В планах также демонтировать здание школы (Обуховской Обороны, 54/А), где училась Ольга Берггольц, сейчас там даже установлена памятная табличка», — отметил ИА REGNUM градозащитник Александр Кононов.

Напомним, проект строительства ВСМ на данный момент находится на стадии проектирования. Благодаря высокоскоростной магистрали планируется сократить время в пути между Москвой и Петербургом с 3,5 часов (на поезде «Сапсан» сегодня) до 2 часов 15 минут. Ориентировочное начало движения — в 2028 году.

Новый мост длиной 1570 метров в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай соединит два берега Невского района и Красногвардейский район. Строительство моста планируется в 2023—2028 годах за счет средств от перерегистрации «Газпрома» в Петербурге. Мост станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

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