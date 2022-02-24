Ереван, , 10:57 — REGNUM Встреча министров обороны России и Армении Сергея Шойгу и Сурена Папикяна состоится 24 февраля, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Сурен Папикян Erik Babajanian

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Отмечается, что Папикян 24 февраля отправился в Россию по главе армянской делегации. В рамках его визита в РФ запланированы встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными должностными лицами.

Иных подробностей визита не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, визит армянского министра обороны в Россию состоится на фоне проведения Москвой спецоперации в Донбассе. Ранее власти республик Донбасса обратились к руководству России с просьбой о защите.

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