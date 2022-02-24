Киев, 24 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. АО «Украинская железная дорога» отменило все поезда, идущие в Харьков. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба компании.

Площадь Свободы (до 1991 года носила название площадь Дзержинского) в Харькове

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«В целях безопасности внесены изменения в движение поездов, — сообщили в компании. — Поезда в Харьков временно остановлены».

Кроме того, сообщается, что остановлен поезд Ивано-Франковск — Киев на станции Ирша, а поезд Киев — Авдеевка на станции Покровск. Ряд других поездов продолжают движение с уменьшенной скоростью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что на Украине началась военная операция. Он призвал военнослужащих ВСУ не оказывать сопротивления.