Джакарта, 24 февраля 2022, 10:51 — REGNUM Индонезия призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщает CNN Indonesia.
МИД Индонезии обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта на территории Украины.
«Индонезия осуждает любые действия, которые явно нарушают территориальную целостность и суверенитет страны», — говорится в заявлении МИД Индонезии.
Индонезия призывает все заинтересованные стороны уделять приоритетное внимание дипломатии и диалогу при решении проблем.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Вододо заявил, что необходимо продолжать помогать народу Мьянмы.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии: «Нужно продолжать помогать народу Мьянмы»