Джакарта, , 10:51 — REGNUM Индонезия призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

МИД Индонезии обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта на территории Украины.

«Индонезия осуждает любые действия, которые явно нарушают территориальную целостность и суверенитет страны», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия призывает все заинтересованные стороны уделять приоритетное внимание дипломатии и диалогу при решении проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Вододо заявил, что необходимо продолжать помогать народу Мьянмы.

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