Вашингтон, 24 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Американский сенатор Митт Ромни возложил вину за ситуацию на Украине на политику трех последних президентов США, включая Барака Обаму, Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовано в Твиттере 24 февраля.

Politico.com Митт Ромни

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«Безнаказанность Владимира Путина предсказуемо следует за нашей прохладной реакцией на его предыдущие ужасы в Грузии и Крыму, нашими наивными усилиями по односторонней «перезагрузке» и недальновидностью [политики] «Америка прежде всего», — считает кандидат в президенты от Республиканской партии 2012 года.

Республиканец также раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США и выразил мнение, что «президент России Владимир Путин может продолжить свою агрессию».

«Америка и наши союзники должны ответить на призыв защитить свободу, подвергнув Путина и Россию самым суровым экономическим санкциям, исключив их из глобальных институтов и взяв на себя обязательства по расширению и модернизации нашей национальной обороны», — сказал Ромни.

Подчеркнем: Владимир Путин ответил на призыв лидеров ЛНР и ДНР защитить граждан от агрессии со стороны киевского режима.