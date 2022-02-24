Донецк, 24 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) готова к представлению военнослужащим Вооруженных сил Украины гуманитарного коридора в случае, если они сдадут оружие. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба НМ ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й ОМБР (Отдельной механизированной бригад — ред.) ВСУ попавшим в окружение», — говорится в сообщении

Также уточняется, что НМ ДНР предоставит украинским военнослужащим гуманитарный коридор в случае добровольной сдачи ими оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб так называемой операции объединённых сил Украины в Донбассе уничтожен.