Симферополь, 24 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Все учреждения здравоохранения Республики Крым работают в штатном режиме, заявление врио министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского опубликовано 24 февраля пресс-службой правительства Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Все учреждения здравоохранения Республики Крым, в том числе расположенные в приграничных районах, работают в штатном режиме. Оказываются все виды медицинской помощи, начиная от неотложной, заканчивая помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Информация, появившаяся в сети о якобы перепрофилировании коек для приёма раненых, не соответствует действительности», — сообщил врио министра.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об оперативном выезде в приграничный Армянск. Он также призвал жителей верить только официальной информации.