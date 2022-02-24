Тюмень, 24 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В тюменском аэропорту «Рощино» временно отменены рейсы на юг России. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Kippo72 Международный аэропорт «Рощино»

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Вылеты приостановлены в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года.

На данный момент временно приостановлена работа аэропортов в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

«Аэропорт Рощино работает в штатном режиме, все изменения по рейсам будут отображаться на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта», — говорится в официальном сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Челябинска приостановлены полёты на юг России.