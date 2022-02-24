Абакан, , 10:47 — REGNUM Говядина подорожала в Хакасии за неделю на 1,91% (на 7,11 рубля). Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в Красноярскстате.

Говядина Alpha

По данным статистиков, в Хакасии средняя цена за килограмм говядины по состоянию на 18 февраля составила 379,59 рубля.

Также в регионе за указанный период значительно подорожали фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания — на 3,69% и 2,78% соответственно.

Подешевели в республике за неделю сосиски и сардельки (на 1,56%), яблоки (на 1,15%) и свежие помидоры (на 0,94%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю подорожал чёрный чай.

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