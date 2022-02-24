Биробиджан, , 11:49 — REGNUM В Еврейской автономии болеют COVID-19 более 1,5 тыс. человек. Порядка 95% заразившихся переносят инфекцию как ОРВИ, сообщил 24 февраля в эфире телеканала ГТРК «Бира» главный санитарный врач региона Павел Копылов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Увеличилось количество ежедневно регистрируемых заболевших. Но тем не менее, по госпитализациям мы видим, что течение не такое тяжёлое, как было, допустим, при дельта-штамме. Доля «Омикрона» сейчас уже занимает более 50−70%», — отметил Павел Копылов.

Госпитализируют каждого седьмого заболевшего. Коллективный иммунитет к COVID-19 в ЕАО почти сформирован, уровень вакцинации приблизился к 80%. Болеют в основном жители 30−49 лет, реже — пожилые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё неделю назад Еврейская автономия была самым благополучным в России регионом по заболеваемости коронавирусом. Область единственная из всех субъектов страны находилась в оранжевой зоне по этому показателю, остальные были в красной.