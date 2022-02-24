Прага, , 10:49 — REGNUM Россия, приняв решение о военной операции против Украины, нарушила международное право, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Об этом он написал 24 февраля в Twitter.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Он подчеркнул, что решительно осуждает Москву за «вторжение» на украинскую территорию. Чехия вместе с союзниками ответит на эти действия.

«Решение Кремля о совершенно ничем не спровоцированном нападении неприемлемо и противоречит международному праву», — заявил Липавский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава чешского МИД осудил Россию за признание суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. Он заявил, что Москва нарушила международное право и Минские соглашения.

Читайте также: Чехия обвинила Россию в нарушении Минских соглашений