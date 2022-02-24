Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Ульяновской области в 2022 году приступят к ликвидации загрязнения в Винновской рощи, которая является памятником природы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Волга Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

В Ульяновской области будут продолжены работы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В Ульяновске в апреле планируется начать работы по ликвидации нефтезагрязнения на территории памятника природы регионального значения «Винновская роща». В Чердаклинском районе возле села Красный Яр начнётся рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов.

Власти отмечают, что в рамках реализации данных проектов в ближайшее время будут выбраны подрядчики.

Кроме того, в 2022 году планируется разработать проект ликвидации шести свалок и реабилитации территории бывшего мазутохранилища Ульяновского машиностроительного завода.

Напомним, в феврале 2022 года губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в Винновской роще не будут возводиться объекты капитального строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году заявлялось о выделении федеральных средств на реабилитацию Винновской рощи площадью более 135 гектаров: на территории памятника природы через грунт просачиваются нефтепродукты. Речь шла о сумме в 260 млн рублей.

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