Иркутск, 24 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и спикер регионального парламента Александр Ведерников 24 февраля известили о перечислении своих однодневных заработков в помощь эвакуированным мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"Волонтёрский центр партии «Единая Россия» начал сбор средств для отправки в единый гуманитарный центр в Ростовской области, который является федеральным оператором по оказанию гуманитарной помощи. Деньги пойдут на еду, одежду и товары первой необходимости. Мониторинг потребностей эвакуированных граждан будет осуществляться на постоянной основе. А данные об объеме поступивших средств — ежедневно публиковаться на сайте Иркутского регионального отделения партии», — пояснил Игорь Кобзев.

Он рассчитывает на то, что члены иркутского правительства и депутаты парламента последуют примеру.

«Жители нашей области никогда не оставалась равнодушными к бедам и трагедиям. Они сами не раз на себе испытали все горести того, как непросто оставаться без крыши над головой, без средств к существованию. Сегодня жители Донбасса вынуждены покидать свои родные дома, и наша человеческая, гражданская ответственность — протянуть им руку помощи», — отметил Александр Ведерников.

Напомним, 24 февраля российский президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о начале специальной военной операции на Украине для защиты граждан от действий националистической хунты. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем на Украине.

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