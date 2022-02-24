Новосибирск, , 10:45 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 14 по 20 февраля зарегистрировано 41 673 случая заболевания ОРВИ и гриппа. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

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Отмечается, что темп прироста заболеваемости продолжает снижаться, но недельный эпидпорог среди взрослого населения пока ещё превышен.

Ведомство рекомендует новвосибирцам продолжать соблюдать меры профилактики.