Москва, 24 февраля 2022, 10:43 — REGNUM В России драйвером роста индекса потребительских цен становятся инфляционные ожидания, и ЦБ РФ не может ничего с ними сделать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Инфляция
Инфляция
Pixabay.com

«Скорее всего, до конца 2022 года целевого уровня инфляции [в 4%] достичь не удастся. И причина не только внешняя. Драйвером роста индекса потребительских цен снова становятся инфляционные ожидания, и с ними ЦБ ничего сделать не сможет, — сказала она. — Позиция бизнеса проста: лучше заработать сегодня, так как неизвестно, что будет завтра. Высокий спрос, не удовлетворяемый ограниченным предложением, всегда даёт повышение цен. В краткосрочном периоде в силу геополитических причин проблема ограниченности предложения, скорее всего, решена не будет (задержки поставок, изменение контрагентов и прочее.), отсюда и рост цен. Но быстро возникающая ажиотажная инфляция также быстро и уходит, как это было, например, весной 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что во втором полугодии экономику РФ может ждать стагфляция, когда роста не будет, а инфляция останется высокой.

Читайте ранее в этом сюжете: Дан прогноз о том, что ждет экономику РФ после I квартала 2022 года