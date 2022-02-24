Москва, 24 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В России драйвером роста индекса потребительских цен становятся инфляционные ожидания, и ЦБ РФ не может ничего с ними сделать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Скорее всего, до конца 2022 года целевого уровня инфляции [в 4%] достичь не удастся. И причина не только внешняя. Драйвером роста индекса потребительских цен снова становятся инфляционные ожидания, и с ними ЦБ ничего сделать не сможет, — сказала она. — Позиция бизнеса проста: лучше заработать сегодня, так как неизвестно, что будет завтра. Высокий спрос, не удовлетворяемый ограниченным предложением, всегда даёт повышение цен. В краткосрочном периоде в силу геополитических причин проблема ограниченности предложения, скорее всего, решена не будет (задержки поставок, изменение контрагентов и прочее.), отсюда и рост цен. Но быстро возникающая ажиотажная инфляция также быстро и уходит, как это было, например, весной 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что во втором полугодии экономику РФ может ждать стагфляция, когда роста не будет, а инфляция останется высокой.