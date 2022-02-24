Донецк, 24 февраля 2022, 10:43 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут потери и просят открыть для них гуманитарные коридоры. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин
Эдуард Басурин
Andrew Butko

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«Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничная служба Украины заявила, что украинские пограничники атакованы в ряде областей, российская военная техника якобы движется со стороны Крыма.