Донецк, 24 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут потери и просят открыть для них гуманитарные коридоры. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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"Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничная служба Украины заявила, что украинские пограничники атакованы в ряде областей, российская военная техника якобы движется со стороны Крыма.