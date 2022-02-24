Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» продолжаются отмены вылета рейсов в направлении городов южной части страны. В настоящее время, согласно онлайн-табло аэропорта, в статусе «задержан» значатся еще два рейса — в Сочи и Владикавказ.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Самолеты должны были вылететь из Петербурга в 10:40 мск («Победа) и в 10:45 мск («Победа»).

Ранее были отменены два рейса в Симферополь и один рейс в Астрахань.

Напомним, в связи с началом российской военной операции Росавиация сообщила о временном ограничении полётов в городах на юге России. Ограничение действует с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени до 03:45 мск 2 марта 2022 года.