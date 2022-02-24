Лос-Анджелес, США, , 10:43 — REGNUM Американская актриса Дженнифер Лоуренс родила первенца. Об этом 24 февраля сообщает TMZ.

Дженнифер Лоуренс NASA

Как отмечает СМИ, Лоуренс родила в Лос-Анджелесе (США), однако пол ребёнка и его точная дата рождения пока неизвестны. Сама актриса также не давала комментариев по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года о беременности актрисы сообщили в её менеджеры. В следующем месяце Лоуренс вышла на митинг в поддержку абортов в Техасе (США).

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