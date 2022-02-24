Вашингтон, 24 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Главы внешнеполитического и оборонного ведомств США Энтони Блинкен и Ллойд Остин обсудили события на Украине с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. На действия России последует ответ, написал Блинкен в своём микроблоге в Twitter.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Блинкен отметил, что страны НАТО «едины в своём ответе России». Они намерены укрепить восточный фланг альянса.

«Мы с министром обороны США провели разговор с генеральным секретарём НАТО, чтобы обсудить нападение России на Украину и обсудить скоординированный ответ Североатлантического альянса», — отметил госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее объявил о проведении специальной военной операции, направленной на защиту Донбасса от украинской агрессии. Об этом Москву попросили главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также: Конгрессмен Херн об Украине: Байден снова подвёл союзников